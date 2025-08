Juanlu Sanchez vuole il Napoli! Il Mattino: ma Manna deve affondare il colpo entro domani, i dettagli

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino racconta le ultime novità della trattativa per Juanlu Sanchez:

"Juanlu Sanchez vuole il Napoli. Preferisce la A alla Premier. Lo ha ribadito per settimane al Siviglia e anche nelle ultime 48 ore ai suoi agenti, quando la possibilità di andare altrove è stata paventata. Il nodo è facile: il club spagnolo vuole e deve venderlo, un sacrificio che darebbe il via al mercato in entrata degli andalusi, ma dall'altra parte il Napoli non ha affondato il colpo fin qui. Prima fermato dalle alte richieste del Siviglia per lasciarlo andare, poi concentrato su altre questioni. Se gli azzurri avessero voluto, avrebbero già chiuso l'affare.

?L'offerta del Wolverhampton per Juanlu è arrivata mercoledì [...] poco sotto i 20 milioni. Il Wolves ha avuto anche l'ok per andare a trattare con il calciatore, senza troppe difficoltà, e lo sta facendo in queste ore. Forti anche di un portafogli di cui solo i club di Premier League possono disporre. L'entourage del calciatore non ha detto no, ma ora va convinto lo stesso Juanlu. Quanto durerà? La "prelazione" del Napoli scadrà al massimo domani, il credito vantato con il calciatore non è infinito. In casa azzurra, però, sono aperte le riflessioni".