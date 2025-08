Calciomercato Napoli, secondo le ultimissime indiscrezioni sarebbe stato l'accordo per l'addio di Matteo Malasomma. Il giocatore sarebbe pronto a trasferirsi in Olanda, dove lo attende il prestigioso Feyenoord: proprio nelle ultime ore gli olandesi avrebbero trovato la quadra definitiva per il trasferimento del centrocampista classe 2006. Malasomma, una volta tesserato dal club di Rotterdam, dovrebbe essere poi subito girato in prestito al Dordrecht.