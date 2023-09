Bologna-Napoli, le scelte di Thiago Motta: Orsolini può restare fuori dai titolari!

Ultime notizie Napoli - Che Bologna scenderà in campo contro il Napoli? Delle scelte di Thiago Motta ne racconta il Corriere dello Sport.

Bologna-Napoli, le scelte di Thiago Motta

Saelemaekers finalmente è con i compagni, allenamento completo e obiettivo gara contro il Napoli al Dall’Ara:

“Il belga sta bene, ma difficilmente lo vedremo in campo. Motta sta valutando chi scegliere tra Orsolini, Ndoye e Karlsson per due maglie. Ndoye sembra aver convinto, dunque lo svedese se la vedrà con Orsolini. Confermato il resto della formazione: Kristiansen a sinistra, Posch a destra. Ferguson per Thiago è imprescindibile, così Aebischer. In attacco Zirkzee vuole il gol contro il Napoli per far sognare Bologna”