12 gol subiti in 10 partite: solo la Fiorentina ha fatto peggio tra le big

Napoli - Sono tanti 12 gol subiti in 10 partite di campionato e la classifica parla chiaro. Se il Napoli vuole lottare al vertice non può permettersi questi numeri. Record negativo per gli azzurri in questo inizio di stagione, è sotto anche a squadre medio piccole:

Inter 5; Juventus 6; Atalanta e Bologna 8; Monza 9; Milan 11; Lazio, Lecce, Verona, Torino e Napoli 12