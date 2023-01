Ultras Roma, nuove clamorose immagini diffuse dalla Digos! | VIDEO

Emergono nuove clamorose immagini degli scontri tra ultras romanisti e napoletani sull'autostrada A1, in prossimità dell'autogrill di Badia al Pino. In questo video diffuso dalla Digos, si vede un funzionario di Polizia riprendere un mini-van in autostrada.

Il mezzo, che ospita tifosi della Roma, si ferma all'improvviso dopo un fitto lancio di oggetti provenienti dall'autogrill, poi fa marcia indietro e lascia scendere uno dei passeggeri armato di asta. Poco dopo il mezzo riparte, ma l'uomo della Digos li ferma intimandogli: "Ci vediamo a Milano". Il tifoso romanista si scopre in volto e impaurito prova a giustificarsi: "Io non ho fatto niente", poi accelera e riparte. I tifosi romanisti verranno poi identificati all'arrivo nel capoluogo lombardo.

Guarda il video in allegato