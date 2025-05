Simone Inzaghi stravolge la formazione che domani scenderà in campo contro l'Hellas Verona. Come riferisce Sky Sport, spazio alle seconde linee con l'eccezione di Sommer, anche se c'è qualche possibilità di vedere Josep Martinez in porta. Inizialmente a riposo Acerbi, Bastoni, Dimarco, Dumfries e il centrocampo titolare oltre a Thuram. Di seguito la probabile formazione: Sommer; Bisseck, De Vrji, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Zielinski, Zalewski; Correa, Arnautovic.