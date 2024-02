Ultim'ora: Fabio Cannavaro al Bari! De Laurentiis lo ha scelto come nuovo allenatore

Ultime notizie: Fabio Cannavaro nuovo allenatore del Bari! La notizia non è ancora ufficiale, ma secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, sarebbe ormai segnato il destino dell'allenatore Pasquale Marino, prossimo all'esonero.

Fabio Cannavaro al Bari

Al momento ci sarebbe proprio Fabio Cannavaro in pole per la panchina del Bari: "Nella giornata di ieri il ds del Bari Polito ha incontrato l'ex difensore del Napoli per discutere del progetto tecnico. Il club si è preso ancora qualche ora di tempo per riflettere sul futuro della squadra e della panchina e ha sondato anche Moreno Longo". Oggi potrebbe però essere la giornata decisiva per Cannavaro al Bari: l'ex calciatore campione del Mondo si è detto pronto ad accettare l'offerta di De Laurentiis.