Clamoroso, ADL annuncia: "Farò uno stadio nuovo a Bagnoli! In 30 mesi sarà pronto, sposteremo anche il centro sportivo. Avrei voluto riqualificare il Maradona ma avrei dovuto giocare tre anni fuori"

Ultim'ora: clamoroso annuncio di Aurelio De Laurentiis! Il presidente del Napoli ha rilasciato un'intervista a sorpresa ai microfoni del TGR Campania, che andrà in onda nell'edizione serale delle 19:35. Nel frattempo, però, alcune anticipazioni delle dichiarazioni rilasciate da ADL.

De Laurentiis ha parlato dello stadio ed ha annunciato l'intenzione di costruire un nuovo impianto, anziché ristrutturare lo stadio Maradona:

"Non rifarò l'impianto di Fuorigrotta ma costruirò uno stadio nuovo a Bagnoli. La prima pietra sarà posata tra 18 mesi. In 30 mesi il nuovo impianto sarà pronto. Nel 2027 la prima gara amichevole, immagino grandi fuochi pirotecnici per un’inaugurazione hollywoodiana. Nel 2032 saremo così pronti per gli Europei.

Avrei tanto voluto riqualificare il Maradona ma lo studio Zavanella che da un mese sta studiando il progetto, ha fatto un sopralluogo insieme a me al Maradona e mi ha speigato che l'unico modo per fare un restyling è di costruire all'interno dell'impianto un altro stadio. La distanza del campo di gioco dagli spalti permette una visuale ridottisima. Diciamo che un 30% può vedere bene la partita: le due curve non vedono quasi nulla, perchè stanno distantissime. Allora bisogna riavvicinare tutto, il che significa costruire uno stadio nello stadio. Per fare questo però mi dicono che devo giocare almeno tre anni fuori dal Maradona, perchè non possiamo per problemi di sicurezza permettere che lei giochi e noi teniamo aperti tutti i cantieri. In pratica è impossibile.

Mi sono messo l'anima pace e ho detto a Zavanella: disegna un nuovo stadio modernissimo. E quindi ci siamo incontrati con chi governa tutta la pratica di Bagnoli. Io ringrazio Afragola dove mi hanno a disposzioni diversi ettari però a me di doevr portare uno stadio di Napoli, fuori da Napoli mi sembra un reale assurdo. Quindi prego anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che è un commissario e presidente di Invitalia per il lato Bagnoli, di coadiuvare questa mia idea di voler portare uno stadio modernissimo a Bagnoli, unendo anche un centro commerciale, così come la legge permette e di unire anche un centro del Napoli. Un centro che da Castelvolturno metteremo lì, con dodici campi mettendoli a disposizione del sociale per le persone meno abbienti.

I tempi? La bonifica di Bagnoli è già iniziata e ci vogliono ancora diciotto mesi, penso che tra il mio progetto che ha un percorso di dodici mesi, la prima pietra potremmo metetrla proprio fra diciotto mesi. In trenta mesi in pratica potremmo avere finalmente uno stadio per poter partecipare nel 2032 anche agli Europei: senza dimenticare che sono solo cinque gli stadi che potranno partecipare. ".