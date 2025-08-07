Quali sono le differenze tra il Lukaku arrivato all’Inter nel 2019 e quello di oggi? Le spiega stesso Romelu

Ultime notizie SSC Napoli - Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Ne riportiamo alcuni stralci.

Le differenze tra il Lukaku arrivato all’Inter nel 2019 e quello di oggi?

«Sono più esperto, sicuro. E faccio tanto lavoro tattico a casa: guardo le squadre avversarie, ho più controllo delle cose che succedono e vedo l’azione prima che arriva. Prima ero più reattivo, più dinamico. La gente può dire che il fisico è cambiato, ma anche adesso, in ogni gara, ci sono due o tre azioni in cui posso fare la differenza partendo da lontano. Però sono più altruista, lo dicono gli assist. Quando sono arrivato in Italia guardavo più a me stesso».