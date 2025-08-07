Quali sono le differenze tra il Lukaku arrivato all’Inter nel 2019 e quello di oggi? Le spiega stesso Romelu

Ultime notizie SSC Napoli - Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Ne riportiamo alcuni stralci.

Romelu Lukaku, attaccante belga del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista.

Le differenze tra il Lukaku arrivato all’Inter nel 2019 e quello di oggi?

«Sono più esperto, sicuro. E faccio tanto lavoro tattico a casa: guardo le squadre avversarie, ho più controllo delle cose che succedono e vedo l’azione prima che arriva. Prima ero più reattivo, più dinamico. La gente può dire che il fisico è cambiato, ma anche adesso, in ogni gara, ci sono due o tre azioni in cui posso fare la differenza partendo da lontano. Però sono più altruista, lo dicono gli assist. Quando sono arrivato in Italia guardavo più a me stesso».

