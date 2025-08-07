Lukaku: "Scudetto? Mai vissuto una festa così, è stato unico! Conte mi ha cambiato la vita, mi dà gli stimoli per cercare di essere il più forte"

Ultime notizie SSC Napoli - Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Ne riportiamo alcuni stralci.

Romelu Lukaku, attaccante belga del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista.

Lukaku, riavvolgiamo il nastro e torniamo sul pullman scoperto. Se chiude gli occhi, cosa vede?

«Tanta gente che festeggia, sorrisi, la gioia di una città. È stato bellissimo. Non avevo mai vissuto una festa così, un’esperienza unica».

Tesi confermata: con Conte e Lukaku si vince.

«Abbiamo la stessa mentalità: solo con il lavoro si migliora. Lui ha un’idea calcistica che si adatta alle mie caratteristiche e io, quando sono a casa, cerco di apprendere i concetti di gioco che vuole. La nostra relazione ha sempre funzionato, perché sa darmi ogni giorno quegli stimoli per cercare di essere sempre il più forte».