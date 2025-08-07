Napoli a Castel di Sangro, il sindaco: "Numeri straordinari, ora diventeremo un modello! C'erano pregiudizi, invece risultati storici"

Napoli in ritiro a Castel di Sangro, il sindaco Angelo Caruso ha parlato in conferenza stampa per fare un punto su questa nuova estate a tinte azzurre nella cittadina abruzzese.

"Il rapporto con il Napoli ha portato numeri straordinari, è il privilegio di una regione ospitare tre trofei nazionali, due Scudetti ed una Coppa Italia. Se le iniziative devono avere un valore di primato, l'abbiamo colto in pieno. C'è un dato di fondo: la grande attenzione mediatica, tradotta in dati economici, non avremmo potuto permettercela.

I benefici non sono circoscritti solo al ritiro del Napoli, c'è maggiore abitudine a riversarsi in queste zone per passare momenti di vacanza. C'è feroce competizione low cost a livello turistico, ma se la Regione Abruzzo aumenta i dati lo deve alle scelte fatte. L'unico settore produttivo qui è il turismo, impegnate risorse destinate a retribuire l'esiguità di servizi pubblici. Ora sfatiamo anche qualche critica, perchè manteniamo uno standard positivo".

Diciamo le cose fino in fondo: non ci siamo inventati nulla, ma abbiamo voluto fare una promozione migliore e più efficace che al nord fanno da decenni. C'erano pregiudizi verso il centro-sud, e abbiamo abbattuto i muri riguardanti la preparazione della vigilia del campionato: è stata una scelta che ha portato risultati storici. Registriamo dati economici in aumento anche nel settore immobiliare".

Siamo un modello che susciterà attenzione a livello nazionale ed internazionale. Nel 2015 l'Abruzzo approcciò l'EXPO a Milano spendendo 2,8 milioni di euro con risultati inesistenti".