Lukaku: "Ho vissuto molto male per un anno e c'è un motivo, se la gente non sa la verità è un’altra storia"

Romelu Lukaku, attaccante belga del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista.

La sua ultima partita in Champions fu la finale persa con l’Inter a Istanbul. Quella delusione può trasformarla in energia per il suo Napoli?

«L’ho vissuta molto male per un anno, sono sincero. Vedi come sono andate le cose… non ho potuto dire le mie cose (sull’Inter, ndr ), ho lasciato parlare la gente perché io non sono uno che ama passare per la stampa e attaccare, preferisco reagire calcisticamente. Ora guardiamo avanti, siamo di nuovo in Champions: divertiamoci».