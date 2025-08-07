Gazzetta - Gutierrez al Napoli, è fatta! E' arrivato l'ok anche del Real Madrid

Calciomercato Napoli - Arrivano le ultimissime di calciomercato da La Gazzetta dello Sport sul colpo Miguel Gutierrez che è pronto ad approdare in azzurro nelle prossime ore, ora è davvero fatta:

Il Real Madrid ha comunicato poco fa la decisione tanto attesa dalla dirigenza partenopea: non eserciterà la clausola di recompra sul terzino spagnolo, liberandolo di fatto per il trasferimento definitivo. Si sblocca così una trattativa che andava avanti da tempo, segno del forte gradimento di Antonio Conte per il giocatore. Il direttore sportivo Manna e il presidente De Laurentiis hanno ricevuto il via libera ufficiale e ora si lavora per limare gli ultimi dettagli contrattuali. L'affare è praticamente fatto, e a breve Gutierrez sbarcherà a Napoli per mettere nero su bianco il suo passaggio in maglia azzurra.

