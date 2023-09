UFFICIALE - Real Madrid: recuperati Vinicius Junior e Carvajal per il Napoli, il comunicato

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti sarà la prossima avversaria del Napoli in Champions League nella partita che si giocherà martedì 3 ottobre allo stadio Maradona. Intanto, ci sono aggiornamenti sulle condizioni e il rientro di alcuni giocatori del Real Madrid come Vinicius Junior e Carvajal.

Real Madrid: Ancelotti recupera Vinicius Junior e Carvajal per Napoli

Napoli - Buone notizie per Carlo Ancelotti, meno per il Napoli di Rudi Garcia che in vista della prossima partita di Champions dovrà affrontare grandi giocatori come quelli del Real Madrid che, intanto, ha recuperato pezzi di grande livello. Infatti, secondo il comunicato del club spagnolo, in vista della sfida di domani contro il Las Palmas, sono stati recuperati Vinicius Junior e Carvajal. I due giocatori cercano di ritrovare la condizione in vista della partita di Champions League contro il Napoli.