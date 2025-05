Parma, Chivu: "Estevez recuperato, forse Bernabè. Non solo il Napoli, anche noi ci giochiamo tanto. Serve coraggio"

Il Parma si prepara all'ultima partita casalinga della stagione contro un Napoli in corsa per il titolo, con l'obiettivo di ottenere punti salvezza. La squadra ha lavorato per recuperare gli infortunati in vista di questo match cruciale, queste le parole di Chivu in conferenza stampa.

Il Napoli si è giocato il pareggio settimana scorsa, domani viene a vincere. Cosa ti aspetti? "Tutte le squadre affrontate hanno sempre voluto vincere, ovvio che a questo punti della stagione si giocano il campionato, ma anche noi ci giochiamo qualcosa di importante. Sarà una partita difficile per entrambe, bisogna gestire qualche emozione in più. Siamo a fine stagione, dobbiamo gestire anche l'aspetto fisico. Non sarà semplice ne per loro né per noi".

Partita dalla posta in palio altissima. Cosa teme di più della squadra di Conte? "Siamo consapevoli dell'avversario che affronteremo domani, la forza di una squadra guidata da un allenatore che è un vincente. Dobbiamo essere al meglio, saper gestire i momenti e sfruttare quello che l'avversario concede, consapevoli che affrontiamo una squadra che si gioca un pezzo di scudetto e che deve vincere".

Il Parma ha fatto bene contro le big, questo la rincuora in vista delle ultime due sfide? "Entriamo in campo sempre per fare del nostro meglio, questo è stato il mantra. Bisogna essere ottimisti, senza però guardare indietro a quello che è stato. Il passato non regala nulla in questo momento, conta che affrontiamo una squadra forte e dovremo essere all'altezza di questo tipo di partita. Faremo di tutto per raggiungere quello che è l'obiettivo, ci vogliono coraggio, autostima, tante cose che abbiamo saputo far vedere".

Rientra qualcuno, ci sarà nuova freschezza? "Estevez ha fatto qualche allenamento, ne abbiamo uno oggi e un altro domattina. Mi aspetto di vedere anche Bernabé in campo oggi con noi"

E' una gara speciale a livello mediatico, è riuscito ad isolare i suoi ragazzi? "Abbiamo vissuto una settimana normale, bisogna mantenere i piedi per terra, trovare nuove energie e fare il meglio nel quotidiano, in ogni allenamento per esser pronti per una partita come quella di domani. Si tratta di autostima, coscienza, nell'andare a vedere con ottimismo il bicchiere mezzo pieno, consapevoli del fatto che abbiamo lavorato sodo e ottenuto risultati importanti. Quello che abbiamo imparato in questi mesi è avere il coraggio. Su questo non ho nulla da rimproverare loro, hanno sempre cercato di assorbire quello che abbiamo trasmesso".

Contro le big avete fatto ottimi risultati, c'è una componente tattica o incide l'aspetto mentale su questi risultati? "Se stiamo ad analizzare la tattica, le scelte erano quelle, non si poteva cambiare più di tanto. Ci siamo trovati con Ondrejka che a Roma ha fatto una sorta di mezzala o trequartista, vista la carenza di uomini in mezzo al campo. Abbiamo continuato visto che non abbiamo recuperato nessuno, poi contro il Como meritavamo qualcosina di più, il calcio però è quello che è .Ad Empoli è stato un primo tempo non eccelso sui duelli, però siamo stati condizionati dall'espulsione. Sono situazioni che influiscono sull'andamento della partita, sia il piano tattico che mentale".

E' l'ultima al Tardini, ha un messaggio per i tifosi? "L'ultima volta che ho lanciato un appello è andata male, non voglio essere scaramantico. Li vogliamo allo stadio, come sempre stati nella nostra gestione. Speriamo di toglierci una bella soddisfazione dopo la partita. Vorrei ringraziarli, visto che sarà l'ultima volta che saremo al Tardini, per quello che hanno fatto per noi e speriamo che domani possano darci nuovamente quel qualcosa in più".