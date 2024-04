Terremoto Napoli, un boato e poi due scosse fanno tremare i Campi Flegrei

Terremoto Napoli - Ansia nella zona di Napoli per quello che continua ad accadere a Pozzuoli. Perché c'è stato un altro terremoto a Napoli che ha messo agitazione a tutta la popolazione nella notte. Tornano a tremare i Campi Flegrei come confermato dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano che hanno registrato due eventi nel corso della notte a distanza di un minuto l’uno dall’altro. Il primo alle 4:00 di magnitudo 1.4 con epicentro nella Solfatara a una profondità di 2,5 chilometri il secondo alle 4.01 di magnitudo 2 con epicentro in via Vigne a una profondità di 2,9 chilometri. La gente ha dichiarato di aver sentito un boato e successivamente un tremore.