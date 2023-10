Terremoto Napoli, nuova forte scossa a Campi Flegrei alle ore 15:33: epicentro e magnitudo

Un'altra forte scossa di terremoto a Napoli nella zona di Campi Flegrei, avvertita dalla popolazione alle ore 15:33 di oggi, domenica 1 ottobre 2023. Col solito tam tam via social, via Twitter. E con Earthquake Network che segnala: "Terremoto segnalato dagli utenti dell'app Rilevatore Terremoto a 9km da Napoli, Italia. 146 segnalazioni in un raggio di 22 km".

Terremoto Campi Flegrei: domenica 1 ottobre 2023

Terremoto Napoli a Campi Flegrei: epicentro e magnitudo

Arrivano i dettagli con epicentro e magnitudo da INGV Terremoti per la scossa di terremoto a Campi Flegrei, Napoli:

Un terremoto di magnitudo Md 2.9 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il 01-10-2023 13:33:09 (UTC) 18 minuti, 10 secondi fa

01-10-2023 15:33:09 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8330, 14.1390 ad una profondità di 2 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).

Su Twitter, diverse segnalazioni dai cittadini:

Diego: "Altra scossa a agnano 5 minuti fa un treno sotto i piedi ?‍?? #Terremoto". Valeria: "Al vomero sentita nettamente #terremoto". itsgiunto: "Terremoto a Pianura #Terremoto". Giorgio: "Qui Napoli, bella botta di terremoto 5m fà". Francesco: "Campi flegrei colpiscono ancora! Amici napoletani tutto ok? #Terremoto".

