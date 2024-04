Spunta il murale dedicato a Geolier: "E' come Maradona" | FOTO

A Miano, casa di Geolier, spunta un murale gigante a lui dedicato. L'opera è stata realizzata da Taddeo Del Gaudio, allievo del docente Pasquale Lettieri all'Accademia delle Belle Arti di Napoli.

Geolier come Maradona. Due artisti moderni. Ne è convinto Lettieri, critico d'arte: "È giunto il momento di leggere i tempi attuali in modo sincronico, capendo così chi oggi fa davvero arte, individuando quali siano gli artisti degni di questo nome e riconoscendo i passaggi fondamentali che rendono un fatto artisticamente rilevante. Un quadro nel quale ovviamente pesa enormemente l'impatto dei social media che, di fatto, hanno ribaltato il sistema, proprio come accadde con la Rivoluzione francese prima e con quella industriale poi". Lo riporta Napolitoday.