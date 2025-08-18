Romano: "Contatti diretti Napoli-Manchester United per Hojlund! Chieste condizioni prestito"

Calcio Mercato  
Romano: Contatti diretti Napoli-Manchester United per Hojlund! Chieste condizioni prestito

Calciomercato Napoli, clamoroso aggiornamento dell'ultim'ora dall'esperto di trasferimenti internazionali Fabrizio Romano tramite X sul possibile erede di Romelu Lukaku

Hojlund-Napoli, chiesto il prestito al Manchester United

Il Napoli ha avuto contatti diretti con il Manchester United oggi dopo l'infortunio di Romelu Lukaku, che sarà fuori per più di 3 mesi. Il Napoli ha chiesto condizioni per il prestito di Rasmus Højlund. ?? Il Manchester United vuole trattenere Joshua Zirkzee, ma nessun contatto nonostante i contatti di oggi. Piano chiaro di Rúben Amorim.

