Dal Belgio annunciano: "Lukaku si opera!". Spunta l'idea del terapista Maesschalck per accelerare il recupero: "Tornerà più forte"

Notizie Napoli - Dal Belgio sono sicuri: Romelu Lukaku si opererà e dovrebbe seguire la sua riabilitazione in patria insieme al suo fisioterapista di fiducia Lieven Maesschalck della MoveToCure. Già in passato Maesschalck ha avuto a che fare con lo staff sanitario della SSC Napoli per aver seguito alcuni infortuni di Dries Mertens.



E inoltre ha già avuto modo di lavorare proprio con Romelu Lukaku, che ora si trova di fronte ad un infortunio serio che lo terrà fuori dal terreno di gioco per un bel po'. I media belgi sono assolutamente certi che il giocatore si opererà nelle prossime settimane per poi iniziare il suo periodo di riabilitazione proprio in patria, tra Bruxelles e Anversa, dove ha le sue sedi la MoveToCure di Maesschalck.



Infortunio Lukaku, gli aggiornamenti dal Belgio



Il fisioterapista ha inoltre anche rilasciato una breve intervista al quotidiano belga sportivo HLN, svelando che secondo lui Lukaku tornerà assolutamente in piena forma:

"Romelu è un grande atleta che richiede molta forza dal suo corpo per il suo stile di gioco fisico. Sarà molto deluso perché è dipendente dal calcio. Ma conoscendo la sua mentalità, farà di tutto per tornare presto.



Prima ci consulteremo con il Napoli per trovare un piano. Abbiamo un buon rapporto con il personale medico. Conosco bene queste persone, anche dal periodo in cui Dries (Mertens, ndr) ha giocato lì".

Romelu ritornerà comunque al suo livello, non sarà un problema. Sicuro al cento per cento".