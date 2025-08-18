Gazzetta - Il Napoli non dimentica Elmas, ha bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche

Calciomercato Napoli - Ma in questi giorni in cui si è obbligati a riflettere a campo largo, il Napoli non dimenticherà Elmas, che non avrebbe alcuna necessità di ambientarsi in una città che conosce bene. Elmas è centrocampista, mezzala, esterno di destra o di sinistra: al Lipsia, dove è arrivato per 25 milioni circa nel gennaio del 2024, non è andata come speravano i tedeschi e anche il macedone. Una stagione di profilo assai basso, poi il rilancio in Italia, con il Torino, in un semestre su ritmi che gli appartengono e anche un po' di gol che non fanno mai male, anzi. Il Napoli ha bisogno di un tuttologo ma adesso è costretto a industriarsi per capire quali siano le priorità: gli esterni, certo; poi un centrocampista come Diouf. Poi saranno pensieri sparsi in un'estate che si è trasformata sul finire del mercato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.