Sconfitta storica per Simeone: è la prima con l'Atletico all'esordio in campionato

Quella di ieri è stata una sconfitta storica per Diego Simeone. Il tecnico argentino, alla quindicesima stagione consecutiva sulla panchina dell'Atletico Madrid, non aveva mai perso all’esordio stagionale; è accaduto a Barcellona contro l'Espanyol, nonostante la squadra fosse passata in vantaggio con un gol su punizione di Julián Álvarez al 37’. Nella ripresa, i padroni di casa hanno ribaltato il risultato grazie alle reti di Miguel Rubio al 73’ e Pere Milla all’84’.

Si è trattato anche della prima sconfitta dell'Atletico all’esordio dal 2009 e della prima vittoria dell’Espanyol in una prima giornata di campionato negli ultimi otto anni. Negli altri incontri della giornata, il Celta Vigo è stato sorprendentemente battuto in casa dal Getafe per 2-0, mentre l’Athletic Bilbao ha rimontato da 0-2 contro il Siviglia, vincendo 3-2 grazie a una super prestazione della stella Nico Williams.

Il Barcellona, campione in carica, aveva inaugurato la stagione sabato con un netto 3-0 contro il Maiorca, mentre il Real Madrid farà il suo debutto martedì contro l’Osasuna.