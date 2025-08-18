Sconfitta storica per Simeone: è la prima con l'Atletico all'esordio in campionato

Notizie  
SimeoneSimeone

Quella di ieri è stata una sconfitta storica per Diego Simeone. Il tecnico argentino, alla quindicesima stagione consecutiva sulla panchina dell'Atletico Madrid, non aveva mai perso all’esordio stagionale; è accaduto a Barcellona contro l'Espanyol, nonostante la squadra fosse passata in vantaggio con un gol su punizione di Julián Álvarez al 37’. Nella ripresa, i padroni di casa hanno ribaltato il risultato grazie alle reti di Miguel Rubio al 73’ e Pere Milla all’84’.

Si è trattato anche della prima sconfitta dell'Atletico all’esordio dal 2009 e della prima vittoria dell’Espanyol in una prima giornata di campionato negli ultimi otto anni. Negli altri incontri della giornata, il Celta Vigo è stato sorprendentemente battuto in casa dal Getafe per 2-0, mentre l’Athletic Bilbao ha rimontato da 0-2 contro il Siviglia, vincendo 3-2 grazie a una super prestazione della stella Nico Williams.

Il Barcellona, campione in carica, aveva inaugurato la stagione sabato con un netto 3-0 contro il Maiorca, mentre il Real Madrid farà il suo debutto martedì contro l’Osasuna.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top