Gazzetta - Biglietti Napoli-Cagliari in uscita nelle prossime ore: 30mila posti liberi

Il Napoli è pronto alla nuova stagione e alla seconda giornata tornerà a giocare allo stadio Maradona contro il Cagliari, pronta la vendita dei biglietti di Napoli-Cagliari

Il Napoli è pronto alla nuova stagione e alla seconda giornata tornerà a giocare allo stadio Maradona contro il Cagliari, pronta la vendita dei biglietti di Napoli-Cagliari come scrive Gazzetta dello Sport:

Ma intanto, la stagione sta per cominciare anche al Maradona, già fisicamente occupato da ventiquattromila abbonati, con circa trentamila posti liberi (però inclusi quelli da riservare ai sostenitori della squadra avversaria). A Fuorigrotta, il debutto è in calendario sabato 30 agosto alle 20.45 e questa è dunque la settimana della prevendita, che dovrebbe (potrebbe) partire nella giornata di domani. Le previsioni non lasciano spazio ad interpretazioni fantasiose: com'è successo spesso nella passata stagione, non ci saranno posti liberi. Non ce n'erano neanche con il Cagliari nell'ultima di campionato, ovviamente, quella in cui il Napoli s'è preso lo scudetto: in pratica, si ricomincia allo stesso modo in cui si era finito.

