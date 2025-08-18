Criscitiello: "L'Inter ha commesso più errori in questi 4 mesi che negli ultimi 4 anni, Ausilio farà colpi last minute per scavalcare il Napoli di Conte"

Michele Criscitiello su Sportitalia: “Prima di chiudere il mercato l’Inter farà i colpi che deve fare e questa lunga lista di errori sarà solo un ricordo. Però i fatti sono chiari e non possiamo ignorarli. Se a Marotta hanno dato il 2% della società, allora, ad Ausilio dovrebbero dare il 5% delle azioni.Tanti anni passati fedelmente dietro la scrivania a ricoprire tutti i ruoli. Da Branca a Sabatini fino a Marotta. Quello che doveva sparire alla fine era sempre lui, invece, Piero ha superato tutte le mareggiate e oggi riflette se accettare i soldi arabi oppure continuare ad avere il posto fisso all’Inter. Roba che Checco Zalone, in confronto, è un pivello. Se Ausilio se ne va, il sostituto è già in casa: Dario Baccin, dirigente bravo e preparato: dietro alla costruzione della rosa dell’Inter Under 23 c’è lui e fidatevi che l’Inter in Lega Pro sta facendo uno squadrone. Magra consolazione. Nel deserto di Monza ci sarà un’Inter che trionferà con tutti. I problemi, però, riguardano i piani alti. Dopo il caos Curve, la società si è persa. La gestione della finale di Monaco è stata scellerata. Senza tifosi ma solo con spettatori silenziosi. Inter e Milan prima avevano aperto le gabbie poi le hanno chiuse facendo più casino di prima. L’Inter sta sbagliando tutto. Gli errori evidenti sono anche altri. Come farsi fregare il proprio allenatore, Simone Inzaghi, dai sauditi senza incassare un euro e farsi trovare impreparati. Lo sapevano tutti, lo dicevamo da mesi in televisione e invece Beppe e Piero sono caduti dal pero. Si sono fatti riprendere mentre partivano e tornavano da Londra per convincere Fabregas, allenatore del Como, e sono tornati con un due di picche e con Chivu in panchina che poteva essere adatto all’Under 23 ma Vecchi sicuramente ha più esperienza in categoria. Poi c’è stato il mercato. Qualche colpo chiuso tra Parma e Marsiglia fino ai titoloni che hanno messo alle corde l’Inter. Lookman e Kone. Se per il secondo c’è la giustificazione che la Roma ha cambiato idea per la trattativa con l’Atalanta l’Inter ha sbagliato tutto dall’inizio. E comunque finirà avrà perso: tempo, immagine e forse soldi. Ora Marotta ha solo una strada: rilanciare e prendere Lookman a 50/55 milioni di euro. In questa storia sta sbagliando anche Percassi che consente ad un suo tesserato di sparire e rifugiarsi nei resort europei. La Dea deve bloccare gli stipendi al nigeriano e fare causa al calciatore e agli agenti, deve prendere le 55 pagine di Drogba e conservarle per accendere il fuoco quando arriverà il primo freddo. L’Inter ha commesso più errori in 4 mesi che negli ultimi 4 anni ma vedrete che nelle ultime due settimane di calciomercato saprà piazzare i colpi last minute che servono a Chivu per scavalcare Conte nelle gerarchie della serie A”.