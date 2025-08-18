Gazzetta - Lukaku shock, rischia 7 mesi di stop e perfino i Mondiali! Due ipotesi per il suo recupero

Calciomercato Napoli - Arriva una notizia pessima per la SSC Napoli. Secondo i colleghi della Gazzetta dello Sport, il bomber azzurro Romelu Lukaku rischia di stare fuori dal campo anche per 7 mesi a causa dell'infortunio subito durante Napoli-Olympiacos:

Infortunio Lukaku, due le ipotesi recupero





"Nel linguaggio, crudele e necessariamente "brutale", della medicina, è andata così: "In seguito all’infortunio rimediato nel match contro l’Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica". E quindi, per la serie al "peggio non c’è mai fine", altro che due mesi per ritrovare Big Rom al centro dell’attacco del Napoli, perché una "lesione di alto grado" somiglia assai a uno strappo, quello è. Ma c’è poi quel passaggio "la consulenza chirurgica" che diventa tormento esistenziale: il summit dello staff medico, con gli specialisti, cercherà di capire quale sia la soluzione migliore per recuperare Lukaku e le ipotesi sono due: terapia conservativa o intervento chirurgico.

L'attaccante ha una lesione molto seria ma non completa dei tessuti, per cui si può procedere con una terapia conservativa o direttamente con l'intervento chirurgico. Ma la terapia conservativa, apparentemente meno drastica, nasconde una insidia: ha bisogno di tempo per fare effetto e non garantisce completamente la risoluzione del problema; non escluderebbe cioé del tutto la necessità di un intervento in un secondo momento, con conseguente perdita di tempo ulteriore. Ecco perché, se l'intervento comporterebbe uno stop di 4-5 mesi (Lukaku di fatto tornerebbe non prima di gennaio 2026), la scelta della terapia conservativa potrebbe voler dire uno stop che varierebbe dai 2 ai 7 mesi, nel caso in cui alla fine dovesse essere necessaria operare comunque l'attaccante belga del Napoli (vorrebbe dire tornare a marzo/aprile 2026, col rischio di perdere anche i Mondiali in America). Nelle prossime ore giocatore e club prenderanno una decisione di comune accordo".