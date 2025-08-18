Caso Napoli-Simonelli, multati De Laurentiis e il club

Notizie Napoli - L'edizione online del Corriere dello Sport riporta una notizia relativa al presidente Aurelio De Laurentiis e ad una multa comminata a lui e al club azzurro:



"Il Napoli e il suo presidente Aurelio De Laurentiis sono stati multati - dopo un patteggiamento - per responsabilità diretta in seguito alla violazione del cosiddetto “vincolo di giustizia”. Avevano infatti avanzato un ricorso alla giustizia ordinaria contro l’elezione di Ezio Simonelli alla presidenza della Lega Serie A. Il presidente pagherà 22.223 euro alla Figc, la società 54.445. Contestata la violazione dell’articolo 4 del codice di giustizia sportiva, quello che parla dilealtà, probità e correttezza nei comportamenti, oltre al 34, quello appunto che regola il vincolo di giustizia e i ricorsi all’autorità giudiziaria da parte dei tesserati su materie che riguardano la giustizia sportiva.

I fatti risalgono al 20 dicembre 2024 quando ADL depositò in ricorso al tribunale ordinario di Milano, istanza poi rigettata il 2 gennaio, al fine di “inibire al dott. Ezio Simonelli l’esercizio delle funzioni di Presidente di Lega Serie A e di ostacolare l’accertamento del requisito della sua indipendenza”.