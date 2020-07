Sky, Marchetti: "Juve pronta all'assalto a Milik: servono 50mln. Le ultime su Szloboszlai e Osimhen"

Ultime calcio Napoli - Scrive Luca Marchetti nel suo editoriale per Tuttomercatoweb:

"La Juventus ha completato lo scambio con il Barcellona e si è assicurata un centrocampista di valore, più giovane di Pjanic e che guadagna anche di meno. Praticamente un affare, fermo restando che poi Arthur dovrà dimostrare sul campo di meritare la valutazione fatta e soprattutto dovrà confermare le aspettative e le attese. Ma non finisce certamente qui. La Juve è pronta a dare la caccia a Milik, approfittando del fatto che il polacco è a scadenza 2021 con il Napoli e che non ha intenzione di rinnovare il suo contratto. Il Napoli lo sa e non è che rimane a guardare. Intanto è sbarcato in città, come sapete, Osimhen. Un colpo potenziale da oltre 50 milioni di euro (la richiesta è anzi 70) su cui il Napoli ora si sente in vantaggio. La concorrenza è molto forte, la spesa altrettanto. Ma sapere di poter contare sulla volontà del giocatore è determinante. Posto che le cose possono cambiare alla velocità della luce, le chiacchierate con il Lille non si fermano all’attaccante ma coinvolgono (in maniera separata) anche il difensore Gabriel Magalhaes. Insomma la linea è calda e presuppone un investimento non indifferente per un Napoli che vuole cambiare pelle. A maggior ragione se dovessero partire i big. Milik, appunto, Koulibaly e Allan. E a proposito del brasiliano, posto che l’Everton ha messo gli occhi su di lui e che potrebbe anche sferrare l’offensiva, il Napoli sa già dove guardare per sostituirlo: Dominik Szloboszlai, centrocampista del Salisburgo, che piace molto anche al Milan e che ha una clausola da 25 milioni. Previsto a breve un incontro con Giuntoli per capire le intenzioni del ragazzo, che sembra ben predisposto. Insomma un Napoli di talento, giovane, capace di stupire ed investire. E che dopo questo rush firmato Gattuso si candida per una stagione dal sapore diverso".