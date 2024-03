Sky - Italia-Ecuador, la probabile formazione: Spalletti punta su Raspadori e Vicario dal 1'

Ultime calcio - Dopo la vittoria contro il Venezuela a Miami, l'Italia di Luciano Spalletti si prepara per un'altra amichevole, questa volta contro l'Ecuador a New York: fischio d'inizio alle ore 21 italiane. Due test importanti per la nazionale in vista dell'Europeo che si terrà in estate. Occasioni per sperimentare, cambiare e provare le prime rotazioni in vista della competizione che ci sarà in Germania. Spalletti prepara tante rotazioni in vista del match. Il modulo dovrebbe essere ancora il 3-4-2-1. Questo il probabile undici per Gianluca Di Marzio, riportata sul proprio sito:

Italia Ecuador il probabile undici di Spalletti

ITALIA (3-4-2-1: Vicario; Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova, Jorginho, Barella, Dimarco; Zaniolo, Pellegrini; Raspadori. CT. Spalletti.