Sky - Garcia rischia l'esonero: Conte il preferito di De Laurentiis ma è quasi impossibile, altri due nomi liberi

Esonero Garcia Napoli: possibile rischio licenziamento per l'allenatore che può essere sostituito nelle prossime ore con Antonio Conte che è il preferito di De Laurentiis. Possibile stravolgimento in casa Napoli: Rudi Garcia potrebbe essere esonerato. Lo racconta in diretta a Sky Sport il giornalista Massimo Ugolini.

Napoli - Dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina, la seconda in campionato in otto giornate, ha portato Aurelio DeLaurentiis a riflettere se continuare con l'allenatore francese.

"C'è stato un summit tra De Laurentiis, Garcia e gli altri dirigenti del Napoli: contro la Fiorentina sono venuti a galla tanti difetti, la squadra non ha ritrovato continuità dopo le vittorie con Udinese e Lecce. La preoccupazione del club per una stagione che non si può sbgliare, è in atto una valutazione su Rudi Garcia ed il lavoro svolto: la situazione è delicata, tenendo in considerazione anche quali potrebbero essere i nomi di eventuali sostituti. Sarebbero pochi: Igor Tudor, Marco Giampaolo, Antonio Conte sarebbe il profilo preferito ma è quasi impossibile perchè, da quanto abbiamo capito, non vorrebbe subentrare in corsa"