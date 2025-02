Sky - Como-Napoli, Conte ancora col 3-5-2! A meno che...

Ultime notizie SSC Napoli - Gli azzurri, dopo la due giorni di riposo, si proietteranno da domani alla sfida contro il Como in Serie A, in programma la prossima domenica. Da Napoli, l'inviato Massimo Ugolini ha fatto il punto della situazione della squadra in vista della sfida di domenica, alle 12:30, contro il Como, ai microfoni di Sky Sport:

"Sicuramente rivedremo il 3-5-2? Molto probabilmente sì. Dipenderà molto dai recuperi di Olivera e Spinazzola, con Mathias che sembra essere più pronto. Però stiamo parlando della partita di domenica 12.30 contro il Como: manca poco, non tanto. Per l'Inter spera di recuperare un paio dei tre grandi infortunati della catena di sinistra. Ma con ogni probabilità senza recuperi, contro il Como vedremo ancora il 3-5-2, un sistema di gioco che valorizza le qualità di Giacomo Raspadori".

Se non ci saranno recuperi, su tutti quelli di Spinazzola e Olivera, Conte utilizzerà lo stesso modulo di gioco visto a Roma contro la Lazio, ovvero il 3-5-2. Un sistema che valorizza le qualità di Giacomo Raspadori, già decisivo contro il Venezia e contro la Lazio.