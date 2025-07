Geolier incanta. Ancora una volta mette in piedi uno show da urlo. All'Ippdoromo di Agnano il rapper napoletano ha annunciato già una data per il 2026: a giugno, più precisamente il 26, tornerà a cantare allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. E proprio per annunciare a sorpresa la notizia ai suoi fan, ha omaggiato El Pibe de Oro con un omaggio scenico da urlo: a ritmo di musica, delle luci hanno formato il corpo di Maradona con il numero 10. Un momento decisamente emozionante.