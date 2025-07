CdS - Telenovela Ndoye, il Bologna ha rifiutato nuova offerta Napoli. Gli azzurri ora mettono l'affare in stand by: lo scenario

Calciomercato Napoli - Duello tra Napoli e Nottingham Forest per Dan Ndoye. Gli inglesi hanno offerto un ingaggio da 5 milioni al calciatore (gli azzurri di meno) mentre il club di De Laurentiis è in vantaggio per quanto riguarda l'offerta del cartellino. Il Napoli ha offerto 35 milioni più 5 di bonus con la formula del prestito con obbligo di riscatto come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport.

Offerta Napoli per Dan Ndoye

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport: