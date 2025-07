Ndoye-Napoli, Tuttosport - Il gesto di De Laurentiis per accontentare Conte

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Ndoye:

"Aurelio De Laurentiis, invece, ha deciso di alzare ancora una volta la posta per accontentare il suo allenatore. Motivo per cui il Napoli si è avvicinato sensibilmente alle richieste bolognesi. I rossoblù chiedono 45 milioni per cedere il proprio gioiello. Una cifra elevata e motivata anche dal fatto che il 15% del ricavato finirà nelle casse del Basilea.

Per Ndoye i dirigenti partenopei sono ora pronti a spingersi a 42-43 milioni (bonus compresi), lasciando magari in favore del Bologna pure una piccola percentuale in caso di futura vendita (intorno al 10%). Motivo per cui c’è la sensazione che questo affondo da parte degli azzurri possa essere quello decisivo per sbloccare la trattativa e portare così l’ala elvetica alla corte di Conte nella prossima settimana. Per il classe 2000 pronto un quinquennale da 3 milioni più 1 di bonus a stagione".