Catanzaro, l'agente di Volpe: "Contro il Napoli come una finale di Champions, proverà a scambiare la maglia con De Bruyne"

A Stile TV è intervenuto Maurizio De Rosa, procuratore di Giovanni Volpe, giocatore del Catanzaro che oggi affronterà il Napoli:

"Sicuramente Volpe farà parte della gara del Catanzaro di oggi col Napoli, non so se partirà dall'inizio o entrerà a gara in corso, ma per un ragazzo che viene da Pozzuoli, affrontare il Napoli è il massimo! È entusiasta di questa amichevole, a livello emotivo sarà una finale di Champions League! Volpe è un giovane, ma la mentalità italiana è quella di lavorare su calciatori già fatti. A livello politico però va detto, ci sono queste maledette regole degli under. Quest'anno in serie B i 2002 e 2003 sono under, ma non portano minutaggio. E, per una società che vive di contributi, è normale che si preferisce far giocare un 2004 o 2005. Nel calcio non esiste la meritocrazia perché se fai giocare 10 calciatori 2004 prendi più contributi per cui il sistema è contorto. Il Catanzaro è una società ambiziosa si è consolidata in serie B. È una società che appartiene alla città di Catanzaro e gli imprenditori sono solidi e importanti e quest'anno nonostante l'obiettivo sia sempre la salvezza, credo che si punterà ad arrivare nelle prime 8. Aquilani è un grandissimo allenatore perché quando vedi giocare il Catanzaro ti accorgi che è una squadra che gioca, è organizzata. Volpe vuole fare bene al Catanzaro, scendere di categoria non è l'obiettivo, se poi ci rendiamo conto che il minutaggio potrebbe essere poco, potremmo decidere diversamente. Siamo stati accostati alla Salernitana perchè l'allenatore lo ha allenato già, ma Faggiano non mi ha mai contattato. C'è un'altra big di C che lo vuole, ma vedremo. Oggi Volpe proverà a scambiare la maglia con De Bruyne, per un napoletano sfacciato come lui, avere la maglia del belga sarebbe il top. Aquilani gioca con un 3-4-3, ma solo sulla carta perché nella fase di costruzione cambia".