Ajax - Scandalo Overmars: sei donne molestate, inviava foto dei genitali

Incredibile scandalo all'Ajax con il direttore sportivo Marc Overmars che ha molestato più di sei donne del club mandando foto dei propri genitali. Il ds Overmars si è dimesso dall'Ajax per la vergogna nelle ultime ore e rischia grosso.

Ci sono ancora altri aggiornamenti riguardo lo scandalo accaduto all'Ajax con il direttore sportivo Marc Overmars che si è dimesso dopo aver molestato alcune donne. Arrivano le ultimissime dall'Olanda riguardo la vicenda che ha sconvolto tutti:

Secondo quanto riportato da Het Parool, il direttore sportivo uscente dell'Ajax avrebbe avuto comportamenti da stalker, mandando messaggi accompagnati da immagini dei genitali. Il giornale ricostruisce la vicenda, partendo dal 25 gennaio, data in cui il direttore generale Edwin van der Sar aveva inviato un'e-mail allo staff dell'Ajax. In esso ha richiamato l'attenzione di tutti i dipendenti sulla presenza di due 'contatti fiduciari' a cui rivolgersi per le denunce in materia di sicurezza sul lavoro. L'email è stata in parte suggerita da ciò che è avvenuto qualche giorno prima sempre in Olanda, dove per un fatto analogo è stata chiusa la trasmissione The Voice of Holland. Il Telegraaf riporta di come le donne che hanno ricevuto molestie siano più di 6, pur precisando che non si sia andati oltre i messaggi inappropriati. Per il momento, nessuna denuncia è stata presentata contro Overmars.