Pedullà: "Il Napoli è tornato forte su Musah. Si virerà su Miretti solo in un caso"

Pedullà: Il Napoli è tornato forte su Musah. Si virerà su Miretti solo in un caso

Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni al suo canale Youtube:

"Miretti e Musah. sono due centrocampisti completamente diversi, Perché comunque Musah è un portatore di legna, è uno che fa un lavoro sporco, è uno che ha inserimenti, che magari dovrebbe segnare di più. Miretti è un centrocampista con caratteristiche completamente diverse. Io credo che il Napoli oggi sia orientato a seguire una situazione come quella di Musah. Ne ho parlato ieri.

Chiaramente c'è concorrenza, dipende da quanto offri, dipende dal gradimento, ma il Napoli da ieri è tornato su Musah e su Miretti interverrà soltanto se, pur essendoci il gradimento, dovesse andare alla ricerca di una tipologia diversa di centrocampista. La tipologia che oggi il Napoli cerca è una tipologia come Musah, possibilmente lui, proprio lui, esattamente lui, ma devi prenderlo evitando gli spifferi della concorrenza".

