Raspadori dice addio: "Napoli, grazie! Ciò che abbiamo fatto resterà per sempre nella storia. Ve voglio bene guagliù"

Notizie  
GiacomoGiacomo

Giacomo Raspadori saluta il Napoli, addio sui social

Giacomo Raspadori lascia il Napoli! È fatta per il trasferimento all'Atletico Madrid. L'attaccante ha deciso di salutare i tifosi napoletani con un lunghissimo messaggio su Instagram:

NAPOLI, GRAZIE.

Quando parti e ti allontani dalla famiglia pensi di sentire la solitudine, invece qui mi sono reso conto di non essere mai solo. Anzi, addirittura di essere entrato a far parte di una nuova grande famiglia, quella del Napoli e di Voi napoletani che, come nessun altro, riuscite ad unire.

Ho vissuto con Voi senza dubbio alcune delle tappe più importanti della mia vita. Vincere 2 scudetti in 3 anni è qualcosa di inimmaginabile e portare tutti assieme il tricolore sul petto è ciò che mi ha reso più orgoglioso. Ho conosciuto persone e compagni eccezionali. Fisioterapisti, dottori, magazzinieri, lo chef e tutti coloro che dietro le quinte danno l’anima ogni giorno per portare il Napoli e Napoli il più in alto possibile.

Per chi come me ha come più grande passione il calcio, posso solo ritenermi un privilegiato ad aver vissuto sulla mia pelle e dentro la mia anima la vostra contagiosa energia calcistica e umana. Qui sono diventato papà e insieme a Elisa, abbiamo vissuto la gioia più grande della nostra vita che ci legherà per sempre a questa città. Abbiamo trovato un posto sicuro e che amiamo nel mondo. Quello che abbiamo fatto insieme rimarrà per sempre storia, ma sopratutto rimarrà per sempre nei nostri cuori.

Ve voglio bene guagliù, 

Jack

