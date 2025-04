Primavera, Napoli-Palermo 0-0: Popovic sfiora la rete del vantaggio | DIRETTA

Il Napoli Primavera affronta oggi il Palermo in casa per la giornata ventotto del campionato di Primavera 2. Gli azzurri scenderanno in campo oggi, lunedì 28 aprile alle ore 12:00 allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, dopo la vittoria ad Avellino per 5-2. La squadra di Dario Rocco affronterà oggi quella di Cristiano Del Grosso e proverà ad approfittare del passo falso della Ternana, per tornare al terzo posto. Il Palermo arriva a questa sfida con una vittoria in casa contro lo Spezia, si ritrova con 38 punti ed un ottavo posto in classifica. I partenopei rincorrono il sogno della Primavera 1.

Di seguito le formazioni ufficiali del match:

Napoli : Turi, Di Martino, Colella, De Chiara, Gambardella, Garofalo, Malasomma, Cimmaruta, Mboumbou, Popovic, Borriello. All: Dario Rocco.

Palermo: Cutrone, Nicolosi, Avena, D'Acquisto, Di Maro, Vaiana, Occhione, Russo, Salvador, Vaccaro, Visconti. All: Del Grosso Cristiano.

Cronaca del primo tempo

12’ - Occasione Napoli, gran tiro dalla distanza di Popovic, che non trova però lo specchio della porta

7’ - Il Napoli comincia a farsi vedere, gli azzurri provano a colpire con un tiro dalla distanza, ma la difesa palermitana è brava ad intercettare

1'- Dopo aver osservato un minuto di silenzio per commemorare Papa Francesco, parte l'incontro