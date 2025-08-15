Siviglia, Almeyda: "Siamo in 12, ma zero scuse. Juanlu? Domani darò i convocati, per ora è qui..."

Ultime calcio Napoli - Sta per partire la Liga, a 48 ore dall'esordio in campionato con l'Athletic, il Siviglia ha soltanto 15 giocatori iscritti in Lega e solo 12 di movimento. In conferenza stampa, ne ha parlato MatiasAlmeyda, allenatore del Siviglia.

Le parole di Almeyda in conferenza stampa:

"Diverse squadre sono nella stessa situazione. È normale in questo periodo e dico anche qualcosa che sottolineerò sempre. Non ci sono scuse. Sono venuto qui e non ho intenzione di trovare scuse. Sono concentrato su quello che voglio. Rabbia dei tifosi? Credo e rispetto sempre le opinioni. È la scusa che non accetto. I tifosi sono comprensibili. Prima di diventare un giocatore ero un tifoso. Il tifoso vuole vincere, sta a noi convincerlo. Uniti saremo più forti.

Juanlu Sanchez?Domani darò la lista dei giocatori convocati. Mi piace sempre che lo sappiano prima. Juanlu si sta allenando insieme ai suoi compagni di squadra. Per ora è qui e, come tutti i suoi compagni di squadra, lo alleno allo stesso modo".