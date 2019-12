Notizie Calcio - Dopo il ko interno contro il Venezia, stando a quanto raccolto da TMW, è seriamente in bilico la panchina di mister Massimo Oddo a Perugia. Ore di riflessioni per il club, che comunque dovrebbe anche prima individuare la giusta alternativa al tecnico, che ha guidato la squadra umbra in questo girone di andata terminato ieri.

Ricordiamo che il 14 gennaio, alle ore 15, il Perugia farà visita al San Paolo per giocarsi gli ottavi di finale in gara unica contro il Napoli.