Perché hanno chiuso la Curva B inferiore e quando riaprirà

Curva B inferiore chiusa per Napoli-Roma: ora è ufficiale. 'Congelati' circa 5.000 posti per questo finale di stagione allo stadio Maradona. E' arrivato anche il comunicato della SSC Napoli che ha illustrato la riorganizzazione per chi aveva acquistato il biglietto nel suddetto settore e per gli abbonati che da inizio anno vi si recano. Ma perché è stata chiusa questa zona? Cosa è successo?

Curva B inferiore chiusa: motivo e tempistiche

Il motivo è dovuto a dei lavori di manutenzione straordinaria. Più esattamente, sono emersi problemi relativi ai gradoni prefrabbricati della zona e in particolare per il gate 9 e 10 come spiegato dal consigliere comunale Nino Simeone in diretta a CalcioNapoli24Tv. Le tempistiche sono riconducibili a "un mesetto" salvo sorprese, il che signfica che potrebbe volerci anche meno di 30 giorni. Tuttavia per Napoli-Bologna in data 12 maggio la Curva B inferiore sarà inaccessibile. La normalità dovrebbe ritornare direttamente all'ultimissima di campionato: Napoli-Lecce del 26 maggio. Si spera che non ci siano ritardi che facciano slittare il tutto direttamente al prossimo campionato.

Cosa succede a chi ha l'abbonamento in Curva B inferiore

La SSC Napoli si è già riorganizzata per quanto riguarda l'abbonamento in Curva B inferiore. Premesso che ovviamente non sarà possibile acquistare biglietti nel settore in questione, per chi detiene l'abbonamento verrà spostato nella Curva A inferiore in un posto equipollente (e non equivalente, attenzione: significa che si avrà un posto dello stesso valore economico ma non corrispondente in senso assoluto) del gate 21-23-24 della curva A anello inferiore.

Nelle prossime ore i diretti interessati riceveranno un'email da TicketOne dove verrà indicato il nuovo segnaposto. Il costo dell'intervento, come confermato dal Comune di Napoli, è di 110 mila euro circa. Una cifra investita in maniera immediata per garantire la cosa più importante in assoluto: la sicurezza.