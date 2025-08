Rinnovo contratto Anguissa, CdS conferma esclusiva CalcioNapoli24 - Presto sarà oggetto di discussione

Calciomercato Napoli - Arrivano sempre di più conferme sull'idea di prolungare il contratto - oltre il 2027 - al calciatore Frank Anguissa. Era lo scorso 31 maggio quando - in esclusiva - vi avevamo informato su questa idea che stava prendendo piede in casa azzurra. Questa mattina il Corriere dello Sport dà ulteriori dettagli sul centrocampista del Camerun.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Sarà presto oggetto di discussione anche il futuro di Frank Zambo Anguissa, altro eroe tricolore. Questa estate poteva partire, l’Arabia lo aveva tentato come un anno fa, ma ancora una volta ha prevalso il suo legame con Napoli: Anguissa è rimasto, il club intanto aveva esercitato l’opzione di prolungamento fino al 2027 e dunque il giocatore era stato blindato per altri due anni. Però resiste l’idea, in futuro, di un nuovo contratto".