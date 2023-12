Napoli-Cagliari, sold out curve e distinti: ecco quanti spettatori saranno al Maradona

Ultime notizie Napoli - Il Napoli deve vincere a tutti i costi, oggi pomeriggio contro il Cagliari, per migliorare la sua classifica e cavalcare l’entusiasmo per l’approdo agli ottavi di Champions League. I tifosi hanno infatti ritrovato il sorriso e la prevendita è decollata soprattutto nei giorni scorsi, grazie al successo con il Braga. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica:

"Dopo le curve superiori, andate a ruba, c’è quasi il sold out anche nei Distinti e rimangono da riempire pochi posti negli altri settori. Saranno dunque almeno in 40 mila a spingere gli azzurri contro il Cagliari, a sua volta col morale alto per la clamorosa rimonta di lunedì scorso in Sardegna contro il Sassuolo".