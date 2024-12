Triste disavventura per un giovanissimo tifoso del Napoli allo stadio Olimpico di Roma. Nel settore ospiti a fine partita il bambino aveva ricevuto in dono la maglia di Stanislav Lobotka, ma come lui stesso racconta in diretta su CalcioNapoli24 dopo Lazio Napoli 3-1, se l'è vista sfilare via da un altro bambino. Il suo appello affinché Lobotka possa accontentarlo con un'altra maglia del Napoli in regalo.