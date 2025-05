Che cos’è il genio? Ieri McTominay ha messo in atto una zingarata scudetto

Ultime notizie SSC Napoli - La punizione di Raspadori è il focus del Corriere dello Sport: non se ne vedeva una così da Kvaratskhelia a Firenze, maggio 2024.

“Raspadori ha scelto il momento perfetto per segnare il quinto gol in campionato, sul gol tanti meriti a McTominay: prima della battuta parlotta con Raspa, poi affianca la barriera coprendo la visuale di Falcone e per finire si abbassa appena il compagno tira. E la stella diventa cometa. Che cos’è il genio? È fantasia, intuizione, colpo d’occhio e velocità di esecuzione: liberamente tratto da Amici Miei. Amici loro, zingarata scudetto”