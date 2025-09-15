Maignan e Pavlovic rischiano il Napoli: le indiscrezioni sui loro infortuni

Ultime calcio - ospiro di sollievo in casa Milan, per le condizioni di Mike Maignan, uscito per infortunio muscolare nella sfida giocata domenica sera a San Siro contro il Bologna. Scrive MilanNews.it:

"Nella mattinata odierna Mike Maignan e Strahinja Pavlovic sono stati sottoposti a esami strumentali che hanno escluso lesioni muscolari per entrambi. I due calciatori saranno valutati giorno dopo giorno in base all'evoluzione clinica". Il prossimo 28 settembre è in programma a San Siro il big match tra Milan e Napoli.