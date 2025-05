Luise: "Sapevo da mesi che Conte avrebbe lasciato Napoli! Grazie e in bocca al lupo"

Conte lascia il Napoli? Ormai le voci si fanno sempre più insistenti. A fine stagione l'allenatore potrebbe dire addio al Napoli, forse per un ritorno alla Juventus.

A confermare i rumors è Antonio Luise, immobiliarista ed ex consigliere comunale di Castel Volturno, nonché uno dei maggiori collezionisti di cimeli storici appartenenti a Diego Armando Maradona.

Sui social pubblica le foto che lo vedono accanto al mister e scrive: "Sapevo da mesi che Conte avrebbe lasciato Napoli, ma ora la nostra testa è solo su una cosa: il quarto scudetto! Diamo tutto per questo traguardo storico. E a Mister Conte, un grande in bocca al lupo per il futuro e un grazie sincero per il suo lavoro, nonostante le difficoltà. Avanti tutta!".