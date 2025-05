Il Mattino annuncia: "Si va verso l'apertura del settore ospiti ai tifosi del Napoli, ecco quanti biglietti saranno messi in vendita"

Notizie Napoli - Arriva una clamorosa ultim'ora dai colleghi dell'edizione online de Il Mattino. Il settore ospiti dello stadio Maradona potrebbe essere aperto ai tifosi azzurri in vista della sfida di venerdì contro il Cagliari, mettendo così a disposizione altri 3000 biglietti circa. Ecco quanto scrive Il Mattino:

"Buone notizie per i tifosi del Napoli, per la gara contro il Cagliari in programma venerdì 23 maggio alle ore 20.45 allo stadio Maradona potrebbero essere messi in vendita altri biglietti.

Infatti, si va verso la chiusura del settore ospiti ai tifosi del Cagliari. In tal modo, con modalità e prezzi da stabilire, i tifosi del Napoli potrebbero acquistare i biglietti previsti per i supporters sardi.

I tagliandi che saranno eventualmente messi a disposizione potrebbero essere circa 3mila. Si attende la decisione ufficiale".



C'è da dire però che nel pomeriggio il Cagliari Calcio aveva annunciato che il settore ospiti sarebbe stato aperto ai tifosi sardi possessori di Fidelity Card, e che dalle 14 di oggi si sarebbero potuti acquistare i biglietti. Va aggiunto però anche che da quel momento in molti ci hanno segnalato che provando ad acquistare un tagliando per il settore ospiti la procedura non riusciva ad andare a buon fine. Seguiranno aggiornamenti.