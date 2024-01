Sky - Lazio-Napoli, emergenza totale per Mazzarri: 9 assenti sicuri, altri 4 sono in dubbio

Notizie calcio. Oltre al danno, anche la beffa. Il Napoli viene sconfitto in Supercoppa dall'Inter tra le polemiche arbitrali ed ora in campionato affronterà la Lazio di Maurizio Sarri con gli uomini contati.

Lazio-Napoli, le ultime

Come riportato dai colleghi di Sky Sport, Walter Mazzarri deve fare i conti con le assenze, visto che contro i biancocelesti non avrà a disposizione ben 9 giocatori e altri 4 sono in dubbio.

Tra squalifiche, infortuni e giocatori in Coppa d'Africa, il Napoli è in emergenza in vista della prossima gara contro la Lazio di campionato. Meret, Olivera, Natan e Traore sono alle prese con i rispettivi infortuni e non recupereranno per la trasferta allo stadio Olimpico. Per squalifica, invece, non saranno a disposizione Kvaratskhelia, Cajuste e Simeone dopo il cartellino rosso ricevuto in finale di Supercoppa che verrà scontato in campionato. Sono ancora impegnati in Coppa d'Africa, poi, Anguissa con il Camerun e Osimhen con la Nigeria.

Sono ben 9 assenti sicuri, più 4 in dubbio. Sono da valutare infatti le condizioni fisiche di Mazzocchi, Politano, Demme e Mario Rui che sono usciti acciaccati dalla Supercoppa.