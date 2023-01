Koulibaly flop: virali sul web le sue peggiori giocate in City-Chelsea | VIDEO

Ultime notizie. Non se la passa molto bene Kalidou Koulibaly: l'ex difensore del Napoli, oggi al Chelsea, sta attraversando un momento negativo nella sua carriera e non sembra essersi riuscito ad ambientare subito nel campionato di Premier League. Complici i risultati della sua squadra.

Il video di Koulibaly

Domenica il Chelsea ha perso 4-0 contro il Manchester City, nel terzo turno di FA Cup, e Koulibaly è stato protagonista dell'ennesima prestazione negativa: un flop che adesso inizia a diffondere malumore nell'ambiente londinese. Sui social in Inghilterra è diventato virale questo video che riprende tutte le peggiori giocate di Koulibaly in Manchester City-Chelsea 4-0. Guarda il video in allegato.